Lutto nella Diocesi, è morto monsignor Domenico Ponzini

E’ morto nelle prime ore di questa mattina, Mons. Domenico Ponzini.

Nato il 3 aprile 1930 a Isola di Compiano (PR). E’ stato ordinato sacerdote il 12 giugno 1954. Numerosi sono stati gli incarichi che ha ricoperto in Diocesi, in particolare si ricorda il ruolo di insegnante in Seminario, cerimoniere in Cattedrale, Direttore dell’Ufficio liturgico Diocesano, canonico e parroco della Cattedrale, direttore dell’ufficio per i Beni culturali della diocesi.

Da alcuni anni si era ritirato presso il Seminario di Bedonia (PR).

Le esequie si terranno giovedì 09 settembre, alle ore 16.00 nella Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia (PR). Seguirà la sepoltura nel cimitero di Isola di Compiano (PR).

Le veglie funebri si terranno domani sera, mercoledì 08, alle ore 20.30 nell’Antico Santuario di Bedonia e alle 17.30 nella Cattedrale di Piacenza.

La salma è esposta nell’Antico Santuario di Bedonia.