Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca ed Epocar, beni di prima necessità per la Croce Rossa di Piacenza

Più di trenta mezzi esposti con due autoambulanze d’epoca condotte dagli equipaggi della Croce Rossa di Piacenza, una grande folla di appassionati e curiosi ma, soprattutto, la solidarietà di tutti i partecipanti che hanno scambiato una bevanda calda con diversi beni di prima necessità che saranno destinati proprio alla CRI.

Nel sabato appena trascorso il Pubblico Passeggio si è animato con i colori di auto storiche e youngtimer per l’evento voluto ed organizzato da CPAE con i giovani appassionati di Epocar che hanno coinvolto con grande successo anche NRG DSC Piacenza con il loro simulatore di guida virtuale.

Il saluto dell’Assessore Mario Dadati ha idealmente tagliato il nastro dell’iniziativa che ha richiamato sul Facsal diverse decine di persone per tutto il pomeriggio: grande interesse hanno destato, oltre alle auto in esposizione statica, le due storiche ambulanze CRI. Presenti un mezzo allestito dalla Carrozzeria Garavini completamente restaurato ed una FIAT 238E con un polmone d’acciaio destinato all’epoca al trasporto di pazienti affetti da poliomielite. Per le due ruote altrettante testimonianze ricche di fascino con una rarissima Ner-A-Car degli anni venti ed una Peugeot di inizio Novecento.

«Il CPAE ha accolto con grande piacere la richiesta di collaborazione di Epocar,un Gruppo di giovani appassionati di auto d’epoca per organizzare questo primo evento benefico a Piacenza a favore della Croce Rossa Italiana – ha commentato il presidente CPAE, Claudio Casali – La volontà è quella che questo sia l’inizio di una bellissima collaborazione che fa ben sperare per il futuro del nostro movimento».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy