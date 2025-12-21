Christmas Music Truck 2025, sorrisi e spirito di comunità il 24 dicembre da Piacenza a Grazzano

Christmas Music Truck 2025
Tutto pronto a Piacenza per il Christmas Music Truck 2025. Si tratta di un evento itinerante che da quindici anni accompagna l’attesa del Natale portando nel giorno della Vigilia musica sorrisi e spirito di comunità in tutta la città e da quest’anno raggiungerà anche Grazzano Visconti, risalendo poi dalla Statale 45. 

Un truck allestito a festa attraverserà vie e piazze di Piacenza, con soste in alcuni dei punti più frequentati, trasformandoli in piccoli palcoscenici a cielo aperto. A bordo, musicisti dal vivo, quest’anno saranno i Terapia Band a proporre un live energico e festoso, special guest Daniele Ronda

Inoltre animatori e volontari animeranno la serata con canti natalizi, momenti di intrattenimento e la distribuzione di dolci ai bambini, coinvolgendo famiglie e cittadini di tutte le età. 

Tappe

Notes_251219_143706Download

