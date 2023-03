Crisi idrica, Antonello Fiore: “Dati del Nord preoccupanti, serve una programmazione” – AUDIO

Crisi idrica, Antonello Fiore: “I dati a marzo del Nord Ovest sono preoccupanti. Serve una programmazione. Il Presidente Nazionale Società Italiana Geologia Ambientale è intervenuto a Radio Sound affermando che dovrebbe essere un obiettivo comune contenere le sofferenze delle crisi idriche.

Lo scorso anni l’emergenza arrivò a giugno, bisogna cambiare strategia. Non possiamo ridurci all’ultimo momento nelle decisioni. Un po’ come abbiamo fatto per la crisi energetica dopo le difficoltà con il gas russo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo ridotto i consumi, ridotto gli sprechi e trovato fonti alternative. Avremmo dovuto fare lo stesso per quanto riguarda la disponibilità idrica. Quello che noi chiediamo è una forte programmazione.

Dove bisogna agire?

Serve un completamento e potenziamento delle azioni solo avviate nel nostro Paese. Ad esempio noi, preleviamo l’acqua, la trasportiamo nelle abitazioni e in questo passaggio perdiamo un terzo dell’acqua. Riponiamo grandi speranze nella task force che il Governo ha voluto istituire sul tema. La mancanza di acqua in laghi e fiumi, non può essere compensata sperando ormai in grosse perturbazioni, quindi è fondamentale trovare dei piani alternativi. Ci sono dei comuni che stanno già razionalizzando l’acqua. La cosa va affrontata in maniera organica e non stagione per stagione.

Crisi Idrica, Antonello Fiore: AUDIO intervista

SIGEA

E’ un’associazione culturale, senza fini di lucro, per la promozione del ruolo delle Scienze della Terra nella protezione della salute e nella sicurezza dell’uomo, nella salvaguardia della qualità dell’ambiente naturale ed antropizzato e nell’utilizzazione più responsabile del territorio e delle sue risorse.

La SIGEA è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente come “associazione di protezione ambientale a carattere nazionale” ai sensi dell’art. 13 della legge 349/1986.

La SIGEA è un’associazione aperta non solo ai geologi, bensì a tutte le persone che hanno interesse alla tutela dell’ambiente. La SIGEA è stata costituita nel maggio 1992 a Roma da 19 Soci fondatori (geologi, ingegneri, architetti, geografi) esperti o cultori di Geologia Ambientale.

L’associazione ha lo scopo di favorire il progresso, la valorizzazione e la diffusione della Geologia Ambientale e di stimolare il coordinamento e la collaborazione interdisciplinare nelle attività conoscitive ed applicative rivolte alla tutela ambientale.

Pertanto essa opera nei settori dell’educazione e divulgazione, della formazione professionale, della ricerca applicata e in altri settori correlati con le suddette finalità, organizzando corsi, convegni, escursioni di studio, interventi sui mezzi di comunicazione di massa.