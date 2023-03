Volley, Serie B1 – La VAP perde in casa con Cagliari e ora rischia la retrocessione

Serviva una vittoria da tre punti alla Volley Academy Piacenza per cercare di uscire dalla zona retrocessione ed invece è arrivato un solo punto frutto della sconfitta contro la compagine sarda che era stata battuta a domicilio nella gara di andata.

Inutile dire che questa sconfitta complica di parecchio il cammino delle giovani ragazze VAP verso la salvezza. Le ultime due partite perse negli scontri diretti per la retrocessione contro Palau e Cagliari di fatto rendono le squadre sarde imprendibili in classifica.

Per continuare a sperare nella salvezza bisogna adesso fare punti anche contro squadre di media e alta classifica già a partire dalla prossima in casa contro Cabiate.

Il girone di andata, concluso con un 12 punti all’attivo, aveva dato a tutto l’ambiente la forte speranza di poter restare in categoria anche per la prossima stagione. Ad oggi nulla è ancora deciso ma è chiaro che bisogna cambiare la rotta in modo netto e ricominciare ad inanellare delle vittorie da subito.

La cronaca

La partita di ieri, dopo il primo set perso 25 a 20 e i due set successivi vinti in modo abbastanza netto e con un gioco di alto livello per 25 a 20 e 25 a 21 sembrava poter replicare la partita di andata dove le ragazze VAP si imposero per 3 a 1 in rimonta.

Nel quarto set invece, mentre tutti si aspettavano il colpo del KO per intascare i tre punti, le piacentine inaspettatamente e inspiegabilmente spariscono letteralmente dal campo e perdono con l’imbarazzante punteggio di 25 a 12. Vani anche i tentativi di Mineo a riprendere il filo del gioco e di rimettere in sesto il risultato anche con tutte le sostituzioni possibili.

Nel set di spareggio purtroppo la musica non cambia ed infatti le sarde se lo aggiudicano per 15 a 5 e portano a 5 punti di vantaggio nei confronti delle piacentine.

Vap Galbiati – ASD PGS S.Paolo Cagliari 2-3

(20-25, 25-20, 25-21,12-25, 5-15)

VAP: Pedrolli, Pierdonati 3 punti, Fabbri 7, Piomboni 22, Iacona 5, Gazzola (libero), Del Core 12, Magnabosco 6, Dodi 1, Viganò 3, Arbore 1, N.E; Muller (L2), Borri, Mozzi