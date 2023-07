Crolla il tetto nell’ex caserma “De Sonnaz” a Piacenza, in via Castello. I fatti sono accaduti questa notte. La struttura, ancora di proprietà demaniale, è in disuso da alcuni anni e fortunatamente al suo interno, al momento del cedimento, non era presente nessuno. Pare che il crollo abbia in parte danneggiato anche il balcone di un condominio adiacente. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la struttura e i carabinieri.