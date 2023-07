Teatro in Santa Chiara, l’8 luglio Roberto Mercadini porta in scena “Fuoco nero su fuoco bianco”

Teatro in Santa Chiara, l’8 luglio protagonista Roberto Mercadini.

Prepariamoci per un indimenticabile viaggio tra misteri e segreti celati nella bibbia ebraica con il narratore, autore, attore, scrittore, poeta e divulgatore che con oltre 150 date all’anno porta in giro per tutta Italia i suoi monologhi poetici. Questa volta lo vedremo all’esordio nella città di Piacenza. Sarà in scena nel cortile di Santa Chiara con il suo ultimo spettacolo “Fuoco nero su fuoco bianco”, racconto tentacolare dalla Bibbia ebraica.

Piacenza Summer Cult

Appuntamento sabato 8 luglio alle ore 21.30 per la rassegna estiva di Teatro Gioco Vita “Teatro in Santa Chiara”, organizzata con la Fondazione di Piacenza e Vigevano. La serata nel suggestivo spazio di Stradone Farnese 11 è inserita nel programma “Piacenza Summer Cult”.

Roberto Mercadini

La tradizione ebraica descrive la Bibbia come “fuoco nero su fuoco bianco”. Da qui prende le mosse il “racconto tentacolare” di Mercadini: un monologo, un viaggio tra gli infiniti possibili dentro la Bibbia.

Il libro di Giona è la rotta seguita in questa navigazione attraverso il tempestoso mare della sapienza ebraica A ogni capitolo si tocca un porto e si spalanca un mondo: “Nel mare” (Elogio dell’inettitudine); “Un pesce grande” (La poesia); “Ninive è rivoltata” (I profeti); “È bene infuocarsi” (Dialoghi indomabili).

«Nella Bibbia ebraica – sono le parole di Roberto Mercadini – c’è l’umorismo ebraico. Se l’affermazione precedente vi ha sorpreso, forse non avete mai letto per intero l’esilarante storia del duello fra Davide e Golia, non sapete perché Isacco si chiama così, né quale feroce satira antimonarchica si celi dietro il nome. Forse non sapete di quale incandescenza rifulgano le visioni di Isaia, il grido di Kohélet e molte altre cose».

Roberto Mercadini è molto attivo in rete, con un canale Youtube che vanta oltre 160.000 followers, e i suoi monologhi spaziano dalla Bibbia Ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità.

Biografia

Nel 2018 esce “Storia perfetta dell’errore” edito da Rizzoli, il suo primo romanzo giunto già alla sua quinta ristampa. Nel 2019 il Teatro Stabile d’Abruzzo produce il suo spettacolo teatrale “Vita di Leonardo” con la regia di Alessandro Maggi. Nel 2020 esce, ancora edito da Rizzoli, “Bomba Atomica”.

Del 2022 “L’ingegno e le tenebre”, romanzo attorno alla “sfida” tra i celeberrimi artisti Leonardo e Michelangelo, e di quest’anno “La donna che rise di Dio e altre storie della Bibbia”.

Ha partecipato in prima serata su Rai3 al programma “Splendida cornice” condotto da Geppy Cucciari.

«Racconto storie – scrive di sé Mercadini – (che contengono storie (che contengono altre storie)). A volte sopra un palcoscenico. A volte in video. A volte dentro un libro».

Informazioni, prenotazioni e biglietteria

Biglietti: euro 20 (intero), euro 15 (ridotto), euro 10 (under 18) posto unico non numerato

Biglietteria Teatro Gioco Vita – Via San Siro 9 – tel. 0523.315578 – biglietteria@teatrogiocovita.it

Orari di apertura: dal martedì al venerdì ore 10-13.

Il giorno dello spettacolo il servizio è attivo anche in Santa Chiara a partire dalle ore 19.30 (tel. 3346700321).