Da un terreno vicino al parco della Galleana spuntano 89 ordigni bellici, interviene il Genio Pontieri

Nella mattinata odierna, 27 maggio 2022, con il coordinamento della Prefettura, previo allertamento di tutte le componenti, ivi compresa quella sanitaria garantita dalla Croce Rossa Militare, si sono svolte le operazioni da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri di rimozione e successivo trasporto il luogo sicuro per il brillamento di n. 89 ordigni bellici, rivenuti nel corso di operazioni di bonifica da parte di una ditta specializzata in un terreno a latere del Parco della Galleana in Piacenza, messo in sicurezza nell’immediatezza e vigilato fino a conclusione delle operazioni da personale delle Forze dell’Ordine.

Nello specifico le operazioni hanno interessato: