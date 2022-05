Volley – Festa River Volley! Il club piacentino è promosso in Serie C!

River Volley espugna un Palagambardella gremito, si aggiudica anche gara 2 di finale, sempre 3-1, e vola in serie C. Partita combattuta solo nel primo set, che arride alle padrone di casa del Team, poi la Decalcque prende in mano le redini del match e si aggiudica tutti gli altri parziali con buon margine.

Complimenti ai vinti, che si confermano squadra anche da categoria superiore e, soprattutto, ai vincitori: una equipe molto giovane (U18) che è cresciuta a dismisura durante la stagione.

Questa vittoria è il successo di un gruppo che, per la maggior parte delle ragazze, nasce nell’Under 13 rivergarese e una tappa alla volta, con vittorie nelle varie categorie giovanili, arriva a conquistarsi una promozione in serie C: uno spot incredibile per come si fa settore giovanile.

Grande merito al condottiero di questa ciurma di minorenni, Donato Maggipinto, che, coadiuvato dal suo staff ( Antonio Savi e Lello Massari), ha portato le giocatrici ad un livello impreventivabile. Un applauso alla società che dopo U13, U14, U16 (non ha partecipato alla U18 con il gruppo che ha vinto la D…..) si aggiudica un altro prestigioso traguardo.

Emmezzeta Max Moto Team 03 – Decalacque River Volley: 1-3

(25-23, 17-25, 16-25, 16-25).

Ursella 2, Cristalli 3, Padrini 20, Pisani 15, Negri 14, Sangiorgi 1, Villa 8, Bertolamei 1, Popani, Casalini, Castignoli, Burzoni (L), Franciotti (L). All. Maggipinto – Savi.