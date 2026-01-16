Dal 4 al 6 Febbraio 2026 a Piacenza Expo torna il PGE-Pipeline & Gas Expo, evento dedicato al “Mid-Stream”

Dal 4 al 6 Febbraio 2026 a Piacenza Expo torna il PGE-Pipeline & Gas Expo, l’unico evento italiano
ed europeo interamente dedicato al “Mid-Stream” e alle tecnologie e servizi per la progettazione,
costruzione, gestione e manutenzione di gasdotti, metanodotti, oleodotti, reti idriche e sistemi di
stoccaggio energetici.
In un contesto internazionale caratterizzato da forte instabilità geopolitica e da una crescente domanda
di energia, le infrastrutture del gas e di tutti gli idrocarburi assumono un ruolo strategico per la
sicurezza nazionale. La capacità di trasportare, distribuire e stoccare energia in modo efficiente e
resiliente è oggi un elemento imprescindibile per garantire continuità di approvvigionamento,
competitività industriale e sostenibilità dei sistemi energetici. L’Italia dispone di una rete
infrastrutturale tra le più articolate d’Europa, ma la transizione energetica e la necessità di
diversificare le fonti richiedono investimenti continui in:
- Gasdotti e metanodotti di nuova generazione, più sicuri e digitalizzati;
- Impianti di stoccaggio strategici, fondamentali per gestire picchi di domanda e crisi di
approvvigionamento;
- Interconnessioni transfrontaliere, per rafforzare il ruolo dell’Italia come hub energetico
mediterraneo;
- Tecnologie per il trasporto di gas rinnovabili, come biometano e idrogeno verde;
- Soluzioni per il monitoraggio e la sicurezza, anche informatica, delle pipelines sia sottomarine
che onshore;
- Tecnologie per il “pipe welding & coating” e soluzioni per le protezioni anticorrosive delle reti
infrastrutturali.
Giunto alla sua quarta edizione, l’evento organizzato dalla Mediapoint & Exhibitions riunirà in
un’unica sede progettisti, contractors, multiutilities, fornitori di macchine e di tecnologie altamente
specialistiche e istituzioni, favorendo networking e offrendo una visione completa delle soluzioni più
avanzate per rendere le infrastrutture energetiche sempre più sicure, efficienti e pronte a integrare i
nuovi vettori energetici.
Il PGE 2026 ha ottenuto il supporto delle 25 associazioni di categoria sia italiane che estere più
attinenti alla suddetta filiera merceologica, ma anche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, della Regione Emilia
Romagna, dell’Aeronautica Militare e del Comune di Piacenza.
Come tradizione, l’evento sarà accompagnato da un ricco programma di convegni, workshop e
seminari tecnici che saranno organizzati con il supporto delle istituzioni e delle associazioni di
categoria, ma anche con il contributo di alcuni dei 70 espositori attualmente confermati della mostraconvegno piacentina, alla quale si sono già pre-registrati un elevatissimo numero di operatori esteri.
L’organizzazione
Tra gli eventi convegnistici, evidenziamo anche quelli dedicati alle tecnologie No-Dig, o Trenchless
Technologies, che permettono di effettuare la posa, l’esercizio e la manutenzione delle reti dei sotto
servizi riducendo al minimo, o eliminando del tutto, lo scavo a cielo aperto.
Ricordiamo, infine, che nella serata del 4 Febbraio, si terrà presso la bellissima struttura della Sala
degli Arazzi della Galleria Alberoni di Piacenza la Cena di Gala della fiera, un’imperdibile occasione
di visibilità e di networking con personalità di grande rilevanza anche internazionale del mondo delle
imprese (anche estere), delle Associazioni e delle Istituzioni.