Daniele Cavalli presenta la fase finale del Trofeo AVIS organizzato dalla Pontenurese – AUDIO

Le parole di Daniele Cavalli, direttore sportivo del settore giovanile in casa Pontenurese calcio, in merito alla fase finale del Trofeo AVIS

“Mercoledì sono in programma le finali riservate alle categorie non agonistiche: pulcini, primi calci ed esordienti. Ci aspetta una giornata molto difficile, ma allo stesso tempo soddisfacente. Giovedì invece ci sarà la baby-Champions dedicata alla scuola calcio, mentre in serata scenderanno in campo gli Juniores. Venerdì finiremo con giovanissimi ed allievi”.