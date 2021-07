Prima visita ufficiale in Municipio per Daniele Durante, nuovo direttore del Polo di Mantenimento Pesante Nord

Prima visita ufficiale in Municipio, giovedì 15 luglio, per il brigadier generale Daniele Durante, nuovo direttore del Polo di Mantenimento Pesante Nord, ricevuto dal sindaco Patrizia Barbieri.

“Un incontro cordiale – sottolinea il primo cittadino – che fa seguito alle occasioni in cui, dalla cerimonia di avvicendamento con il maggior generale Sergio Santamaria, al sopralluogo con il ministro Gelmini presso l’ex ospedale militare, ho già potuto riscontrare la disponibilità al dialogo e il senso delle istituzioni del comandante Durante. Sono certa che avremo modo di portare avanti, congiuntamente, quella costruttiva collaborazione con il Presidio militare che, nel solco di un solido e profondo legame con il territorio, si è ulteriormente rafforzata in questi anni sotto l’egida del generale Santamaria”.

La visita istituzionale, rimarca il sindaco, “è stata occasione non solo per rivolgere un sentito augurio di buon lavoro al brigadier generale Daniele Durante, ma anche per ribadire la gratitudine dell’intera comunità piacentina nei confronti dell’Esercito Italiano, sempre presente con dedizione, responsabilità e spirito di servizio a sostegno della collettività, anche nei frangenti più difficili”.