Il Pedagogista Daniele Novara aderisce alla Staffetta per la Pace il 7 maggio

Domenica 7 maggio, dalle ore 12, si svolgerà la Staffetta per la Pace, organizzata da Michele Santoro per riunire in un cammino simbolico quanti si oppongono all’invio di armi in Ucraina.

A questo link è possibile leggere l’appello del giornalista https://michelesantoro.it/2023/04/appello-ai-cittadini-alla-societa-civile-e-ai-leader-politici/, sottoscritto anche dal pedagogista Daniele Novara, che partirà da Piacenza portando la bandiera della pace.

Il Pedagogista Daniele Novara aderisce alla Staffetta per la Pace

Il percorso si snoderà lungo la via Francigena: quattromila chilometri suddivisi in venticinque transetti, uno dei quali attraversa la nostra provincia. Ogni transetto è a sua volta diviso in percorsi di un chilometro circa. Per ogni chilometro occorre un portabandiera.

La partecipazione alla staffetta è libera e non è contingentata: tutti possono unirsi al cammino, all’inizio di ogni tappa o nel punto che preferiscono. Fondamentale è, però, avere un portabandiera all’inzio di ogni chilometro.

Staffetta per la Pace il 7 maggio

Ci si iscrive alla staffetta inviando un messaggio una mail a staffetta.pace@gmail.com o un al numero WhatsApp 3420191578. Nel testo devono essere indicati nome, cognome, comune di residenza, recapito telefonico e l’eventuale disponibilità a farsi portabandiera. Una volta iscritti, si verrà contattati dagli organizzatori, che forniranno tutti i dettagli.

Per avere informazioni sulla tratta che si intende percorrere, si può telefonare o scrivere al numero WhatsApp 3420191578. La mappa è ancora in fase di elaborazione e la suddivisione precisa in chilometri verrà caricata a breve sul sito https://www.cammini.eu/blog/staffetta-della-pace#infopratiche

Per risolvere problemi relativi all’iscrizione e per creare un gruppo di partecipanti di Piacenza e provincia potete scrivere o telefonare al 3713923008. Nel caso in cui non si riceva risposta, si verrà ricontattati. Per questo motivo si prega di non chiamare da un numero anonimo.