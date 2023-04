Eventi dall’1 al 7 maggio a Piacenza e provincia

In questo spazio è possibile trovare la serie di eventi da lunedì 24 aprile a domenica 30 aprile 2023 in programma a Piacenza e dintorni.

Lunedì 1 maggio

A Piacenza per la Festa dei lavoratori, in via Caduti sul Lavoro alle 8,30, omaggio al Monumenti dedicato ai Caduti sul Lavoro, e a seguire da piazzale Genova partenza del corteo dalle 9, 30. In piazza Cavalli, dalle 10, 30, gli interventi di Anmil, Arcigay, coordinamento donne Cgil. A seguire tavola rotonda con i tre segretari confederali, moderato dalla giornalista Elena Caminati.

A Monticelli dalle 9, 30 concentramento in piazza Matteotti, per poi proseguire alle 10 con l’omaggio ai cippi dei partigiani e dei morti sul lavoro. Alle 11, davanti ai Giardini del Municipio, comizio di Federico Ghillani, segretario generale Fnp Cisl Piacenza e Parma.

Torna poi quest’anno a Piacenza l’appuntamento con il #Cuncertass giunto alla sua XV edizione: il 1° maggio nel cortile della Coop S. Antonio Via Emilia Pavese 238 , dalle ore 16 in poi, con ingresso gratuito.

Mercoledì 3 maggio

Geopolitica e futuro, incontro con Paolo Magri il 3 maggio al PalabancaEventi. L’incontro ha inizio alle ore 18 alla Sala Corrado Sforza Fogliani.

Mercoledì 3 maggio alle ore 20.30 al Teatro President, a cura dell’Azienda Agricola Chinosi Francesco, si svolgerà una serata dal titolo “Canzoni e poesia”, presenta la serata Piero Montanaro.

Venerdì 5 maggio

Scuola Genitori di Piacenza, il 5 maggio è in programma l’incontro “Preadolescenti in difficoltà”. Appuntamento alle 20.45 presso la Scuola Dante- Carducci in via Piatti 9.

Dal 5 al 7 maggio è in programma la 51° Fiera regionale plurisettoriale di Borghetto Lodigiano.

Sabato 6 maggio

Il 6 e 7 maggio Piacenza Expo propone la seconda edizione di VIA EMILIA CLASSIC che raccoglie e rilancia la tradizione trentennale di mostre-mercato a Piacenza.

I Frutti del Castello di Paderna il 6 e 7 maggio a Pontenure. Presenti 110 espositori per una mostra di florovivaismo dedicata alla Rosa e ai tanti suoi nomi.

Prosegue la 51° Fiera regionale plurisettoriale di Borghetto Lodigiano.

Domenica 7 maggio

Mercanti di Qualità nel borgo medioevale di Castell’Arquato il 7 maggio. Luogo suggestivo e ideale per vivere una giornata di festa con i banchi che espongono l’eccellenza del Made in Italy.

Piacenza Expo propone anche domenica 7 maggio la seconda edizione di VIA EMILIA CLASSIC che raccoglie e rilancia la tradizione trentennale di mostre-mercato a Piacenza.

I Frutti del Castello di Paderna il 7 maggio a Pontenure. Presenti 110 espositori per una mostra di florovivaismo dedicata alla Rosa e ai tanti suoi nomi.

Prosegue la 51° Fiera regionale plurisettoriale di Borghetto Lodigiano.