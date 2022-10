Al via i lavori della Camera dei deputati, De Micheli (Pd): “Ci vorrà determinazione per fare opposizione alla Destra”

“Ci vorrà tanta determinazione e radicalità per fare opposizione al Governo di destra che sta per nascere. Oggi è il primo giorno di lavoro della nuova Camera dei deputati: torno a Montecitorio per la quarta volta ma l’emozione e l’umiltà sono quelle di un debutto.

Noi eletti con il Partito Democratico abbiamo una missione precisa e ambiziosa: costruire un’alternativa allo schieramento che ha vinto le elezioni, vigilare senza sconti sui principi della democrazia. Con la consapevolezza che è necessario restituire la fiducia a tanti italiani che non sono andati a votare, incontrando le persone che non ci hanno scelto per convicerle delle nostre proposte.

Per questo sarà ancora più importante dividerci tra questo emiciclo e le strade, le piazze, le fabbriche, i luoghi del Paese reale dove si vive e si soffre ogni giorno.

Radicale nella proposta e vicina alle richieste delle persone: questo il mio impegno nel nuovo Parlamento”.