Mano incastrata in un rullo, ferito operaio 52enne: infortunio sul lavoro a Podenzano

Grave infortunio questa mattina a Podenzano. Un uomo di 52 anni stava lavorando per conto di una ditta esterna in un’azienda agricola dove erano in corso alcuni interventi di manutenzione. Da quanto si apprende, il 52enne sarebbe rimasto incastrato con la mano in un rullo restando gravemente infortunato. Sul posto è intervenuto il 118 che ha condotto l’operaio al pronto soccorso di Piacenza: non è in pericolo di vita ma rischia l’amputazione di alcune dita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.