Dehors liberi da burocrazia fino al 31 dicembre, Lertora (Confesercenti): “Grande soddisfazione, misura necessaria per gli esercenti”

Confesercenti interviene in merito all’approvazione di un emendamento al Milleproroghe che proroga al prossimo 31 dicembre il termine per l’utilizzo dei cosiddetti dehors riducendo e limitando vincoli e burocrazia. “Provvedimento nato nei periodi più bui e difficili dell’emergenza Covid e che ha aiutato in modo reale la sostenibilità e l’esistenza di tanti pubblici esercizi”.

“Negli ultimi anni le abitudini dei clienti e consumatori sono profondamente cambiate e questa recentissima approvazione va ulteriormente a sostenere la ripresa del nostro settore. Il prossimo sforzo che come sindacato metteremo in campo sarà quello di confrontarci con le Amministrazioni locali per chiedere una riduzione anche dei costi per l’occupazione del suolo”.

“Accogliamo con grande soddisfazione la proroga al 31 dicembre 2023 dei dehors liberi proposta dal Governo. Si tratta di una richiesta che avevamo avanzato da tempo”. Così Cristian Lertora, neo Presidente provinciale di Fiepet, l’associazione dei pubblici esercizi Confesercenti, commenta la riformulazione e l’approvazione (delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato) di un emendamento al dl Milleproroghe.

“Si tratta di una misura necessaria per il comparto, che si trova ancora in una fase delicata: la ripartenza post-covid, purtroppo, sembra avere perso velocità, e le imprese si trovano a fronteggiare un nuovo rallentamento della ripresa dei consumi, in netta frenata a causa di caro-bollette ed inflazione. La proroga, oltretutto, permetterebbe di ovviare ai ritardi di molte amministrazioni comunali, che non hanno ancora approvato i nuovi regolamenti creando incertezza tra le imprese. Si tratta di un intervento, dunque, fondamentale per la tenuta delle attività e dell’occupazione del settore. Auspichiamo che questa nuova apertura – conclude Lertora – costituisca la base per un diverso approccio (in particolare con le Amministrazioni comunali e la Sovrintendenza) per la concessione delle predette aree”.