10eLotto, Emilia Romagna in festa: centrate vincite per 40 mila euro

Il 10eLotto premia l’Emilia Romagna: come riportato da Agipronews, in regione sono stati vinti 40mila euro. La prima vincita è arrivata a Piacenza, con un 8 Doppio Oro da 20 mila euro. Stessa cifra vinta anche da un giocatore di Faenza che è riuscito a portare a casa il premio grazie a un 7 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29 milioni di euro per un totale di oltre 422 milioni da inizio anno.