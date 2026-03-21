Vuole farla finita, delicato intervento per due agenti di polizia: la rintracciano, le parlano e le salvano la vita

In data 19 marzo 2026 alle ore 11.30, un tempestivo intervento della Squadra Volante ha permesso di trarre in salvo una donna che aveva manifestato l’intento di compiere un gesto estremo.
L’allerta è scattata a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Piacenza. Grazie al coordinamento costante tra l’operatore della COT- rimasto ininterrottamente in contatto telefonico con la richiedente- e la pattuglia delle Volanti, gli agenti sono riusciti ad individuare rapidamente l’abitazione segnalata.
Giunti sul posto, la donna palesava un evidente stato di agitazione emotiva e shock, ed in lacrime, confermava l’intento di volersi togliere la vita con un’arma da taglio presente in abitazione.
Grazie ad una delicata opera di persuasione, gli agenti sono riusciti a riportare la situazione alla calma e a mettere in sicurezza l’area. Una volta tranquillizzata, gli agenti richiedevano l’intervento del personale sanitario del 118 a cui veniva affidata.