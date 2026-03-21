Sorpresi a spacciare e fermati dai carabinieri, nel furgoncino cocaina, hashish ed eroina: arrestati due 21enni

Fermati due giovani dopo una presunta cessione di cocaina: sequestrate anche eroina, hashish e poco più di mille euro in contantiI carabinieri della Compagnia di Bobbio, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e del personale di alcune Stazioni dipendenti, hanno arrestato in flagranza due giovani magrebini di 21 anni, in Italia senza fissa dimora, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato nella frazione di Campremoldo nel Comune di Gragnano Trebbiense, dove i militari hanno fermato i due subito dopo una presunta cessione di cocaina a un uomo di 60 anni residente in provincia. I sospetti si sono rivelati fondati durante il controllo eseguito poco dopo: i due viaggiavano a bordo di un furgoncino e sarebbero stati trovati in possesso di un quantitativo rilevante di droga già pronta o destinata allo spaccio.

Nel dettaglio, i carabinieri hanno sequestrato 30 grammi di cocaina, 30 grammi di hashish e 10 grammi di eroina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e a poco più di 1.000 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività illecita. Per l’acquirente è scattata invece la segnalazione amministrativa alla locale Prefettura quale assuntore di droga, con contestuale ritiro della patente di guida.

Tutta la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro. Al termine delle formalità di rito, i due giovani arrestati sono stati trasferiti alla Casa Circondariale “Le Novate” di Piacenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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