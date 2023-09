Deltaplano precipitato in provincia di Parma, tra le due vittime un piacentino di 47 anni

Deltaplano precipitato in provincia di Parma, una delle due vittime è un piacentino di 47 anni. Si tratta di Fabio Lentoni. Due persone sono morte a Basilicanova, paese della provincia di Parma, dopo essere precipitate con un deltaplano a motore.

La tragedia è avvenuta intorno alle 20 di ieri, 10 settembre. Il mezzo, dopo l’impatto in un campo, ha preso fuoco e per i due uomini a bordo non c’è stato scampo. Una delle due vittime, come detto, è Fabio Lentoni, 47 anni, originario di Carpaneto. Con lui ha perso la vita l’amico Walter Righelli, 64 anni.

Sul luogo della tragedia Vigili del Fuoco e mezzi del 118 oltre ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alle cause del disastro.