Dengue, Zandonella (Lega): “Passanti sorpresi dalla disinfezione, serve una migliore comunicazione in caso di emergenza”

A seguito dell’intervento del Comune di Piacenza dopo il caso di “dengue” nella zona di via Boselli, interviene il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella: “Diversi cittadini mi hanno contattato per chiedere lumi ed approfondimenti sulla disinfestazione effettuata nella notte tra il 26 ed il 27 agosto. Alcuni di questi – continua Zandonella – erano in giro in tarda serata con il proprio cane e sono dovuti scappare velocemente perché si sono trovati spiazzati dalla nube spruzzata dalla ditta incaricata, in quanto come noto non va respirata, né dai nostri amici a quattro zampe né dalle persone. In particolare erano amareggiati di non essere stati adeguatamente informati della questione.

“Approfondendo la situazione – spiega il consigliere comunale – ho letto sulle ordinanze che l’operazione doveva essere pubblicizzata anche sul sito del Comune di Piacenza ma ad ora – domenica 27 tardo pomeriggio – in homepage non viene riportato nulla. Trattandosi di una emergenza, sarebbe doveroso rispettare quanto viene indicato dall’ordinanza, visto che è scritto chiaramente come i cittadini debbano essere avvisati con congruo anticipo ed informati circa le misure cautelative da adottare durante e dopo gli interventi al fine di evitare qualunque problema sanitario”.

“Tra l’altro – sottolinea Zandonella – nelle immediate vicinanze del civico coinvolto ci sono gli orti di via Boselli e bisogna assolutamente evitare problemi derivanti dal consumo di ciò che viene coltivato. Inoltre, siccome non tutti leggono i quotidiani locali, sarebbe stato opportuno sfruttare tutti i metodi possibili per informare i residenti. Ad esempio, sullo stesso sito del Comune è possibile leggere che uno dei metodi – in caso di emergenze – dove i cittadini verrebbero informati sarebbe tramite l’app IO – “Servizio di allertamento”. Purtroppo ciò non è avvenuto ed è una lacuna da colmare per il futuro in caso di necessità di tempestive informazioni da fornire a tutti i cittadini. Per questo – conclude Zandonella – ho depositato un’interrogazione per chiedere le motivazioni di queste mancanze e per fare in modo che non accada più in futuro”.