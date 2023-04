La folle sfida tra teenager: “Chi ruba più cose al supermercato vince”. Denunciati sei ragazzini.

Parrebbe proprio esserci una sorta di sfida. Una sfida a chi riusciva a rubare di più. E le sei persone indagate hanno tutte età compresa tra i 13 e i 16 anni. Tutto è iniziato circa un anno fa quando il titolare di un supermercato vicino ad alcuni istituti scolastici avrebbe denunciato l’atteggiamento di alcuni studenti giovanissimi, soliti a entrare nell’esercizio e sottrarre merce.

La polizia locale ha iniziato gli accertamenti scoprendo sei giovanissimi dediti appunto al furto seriale. Ma non era tutto. I ragazzini rubavano non per necessità ma perché tra loro si consumavano vere e proprie sfide: chi ruba più cose vince. Ora, per i sei giovanissimi è scattata la denuncia per furto aggravato. Gli inquirenti non escludono che la sfida non fosse circoscritta al gruppetto in questione. Il timore è che si sia trattato di una vera e propria moda. Sono decine i casi di furto che ora le forze dell’ordine stanno vagliando.