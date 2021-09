Ospite in casa di amici li deruba del cellulare e di un tablet da 500 euro, denunciato

I carabinieri della Stazione di Cortemaggiore (PC) hanno denunciato un giovane censurato di 36 anni di Gropparello per furto in abitazione. Il giovane era a Cortemaggiore per seguire un percorso riabilitativo presso la locale casa della salute e aveva deciso di passare a salutare alcuni amici di famiglia.

Mentre era ospite all’interno dell’abitazione, approfittando della temporanea assenza della padrona di casa, allontanatasi per portare il figlio minore a scuola, e di un attimo di distrazione del marito di quest’ultima, si impossessava di un telefono cellulare e un tablet del valore di circa 500 euro, dopo averli occultati sotto i propri indumenti.

Dopo aver finito di prendere un ultimo caffè con la coppia, si allontanava con la refurtiva. Pochi minuti dopo, la proprietaria di casa si accorgeva che il suo telefono cellulare, utilizzato come router per la connessione ad internet, era sparito insieme al tablet del figlio. La coppia si è rivolta ai Carabinieri di Cortemaggiore che hanno effettuato opportune verifiche e raccolto significativi indizi di colpevolezza a carico del giovane 36enne che è stato denunciato per furto.