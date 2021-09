Riesce a farsi accreditare 4350 euro invece di pagare la merce, ancora una truffa del bancomat: denunciata 39enne

I carabinieri della Stazione di Pianello Val Tidone hanno denunciato per truffa una donna, pregiudicata per reati contro il patrimonio, di 39 anni residente in provincia di Roma, la quale mediante raggiri ed artifizi, è riuscita a farsi accreditare su una carta di credito ricaricabile 4.350 euro.

La vittima un giovane di 39 anni residente in Alta Val Tidone.

La moglie di quest’ultimo aveva messo in vendita su un sito di e-commerce uno stock di arredamento di antiquariato. Veniva così contattato quasi subito da una donna che si era dimostrata interessata all’acquisto, dichiarandosi favorevole a pagare subito con il sistema “ricarica tasca”. Il giovane quindi si è recato in Borgonovo val Tidone presso lo sportello bancomat del suo istituto di credito e da lì telefonava alla presunta acquirente per ricevere le istruzioni da seguire per il bonifico che doveva essere accreditato. La malvivente gli riferiva di effettuare più operazioni fino a quando l’ATM non stampava la ricevuta di “fine operazione” fornendogli anche un codice da inserire. Effettuava nove operazioni da 250 euro per un totale di 2.250 euro, quando alla fine dell’ultima operazione l’ATM dava “operazione fallita” espellendo il Bancomat.

La truffatrice giustificava ciò riferendogli che era dovuto al fatto di non aver usato il bancomat della moglie, quale intestataria dell’annuncio e quindi dell’operazione, quindi lo invitava ad inserire altro bancomat. Il giovane effettuava le stesse operazioni con la carta della moglie e con lo stesso codice e importo di prima per altre nove volte ed anche per queste operazioni l’ATM gli dava “operazione fallita”. Veniva tranquillizzato dalla donna con l’impegno che previo invio del suo IBAN avrebbe provveduto ad effettuare il bonifico per la somma pattuita. Solo nella serata, insieme alla moglie, dopo aver controllato con l’home banking i propri conti bancari, constatava tutte le operazioni anomale e si rendeva conto di essere stato truffato. Si è rivolto ai carabinieri della Stazione di Pianello Val Tidone, i quali dopo tutti gli opportuni accertamenti e verifiche eseguite sono riusciti a risalire all’intestataria della carta di credito ricaricabile. Si tratta di una giovane donna di 39 anni, con precedenti specifici, che è stata denunciata per truffa.