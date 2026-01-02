Desenzano-Piacenza, è subito scontro diretto. Franzini: “Una sfida tra due squadre forti e in fiducia. Manuzzi? Può darci una grande mano” AUDIO

Il 2026 del Piacenza si apre subito con un esame di quelli pesanti. Domenica 4 gennaio, alle 14.30, allo stadio Tre Stelle di Desenzano, i biancorossi saranno chiamati a confermare l’ottimo momento di forma nella sfida contro una diretta concorrente per la promozione, che attualmente ha una sola lunghezza di ritardo rispetto alla truppa di Franzini. Una partita che vale molto più dei tre punti, soprattutto per una squadra reduce da cinque vittorie consecutive e determinata a non perdere contatto con la vetta occupata dal Lentigione (ora a +3), vero avversario da battere nella corsa al primato.

Le parole del mister

Il Piacenza arriva all’appuntamento con entusiasmo, fiducia e consapevolezza: il girone di ritorno offrirà probabilmente meno margini d’errore. Il prossimo mese si preannuncia già densissimo di scontri diretti. Dopo Desenzano, infatti, i biancorossi ospiteranno la Cittadella Vis Modena al Garilli la domenica successiva, mentre il 1° febbraio arriverà il terzo big match ravvicinato contro una Pistoiese, che ha recentemente affidato la panchina a Cristiano Lucarelli.

Sul fronte mercato, proprio oggi è arrivata l’ufficialità della firma di Francesco Manuzzi, attaccante prelevato in prestito dal Forlì. Un innesto di peso: 90 gol nelle ultime sette stagioni di Serie D, numeri che parlano da soli. Potrebbe partire dall’inizio già domenica, oppure subentrare in corso ad uno tra Mustacchio e D’Agostino.

“Un giocatore che volevamo fortemente e che ha caratteristiche diverse da quelli che abbiamo in rosa e ci permette anche di variare – prosegue il tecnico – Ha tanti gol nei piedi, il che non guasta, che ci farà comodo”

Decisivo, nel recente cambio di passo, è stato anche l’aggiustamento tattico: il rombo di centrocampo ha restituito equilibrio e incisività, migliorando sensibilmente sia la produzione offensiva sia la fase di non possesso. I numeri lo certificano, così come lo stato di grazia di D’Agostino, autore di 8 gol nelle ultime 5 partite, autentico trascinatore del Piacenza. Anche i locali, tuttavia, potranno contare su un’accoppiata d’attacco invidiabile, composta dall’ex Parma Baraye e dall’ex Cremonese Brighenti. I due hanno complessivamente realizzato 14 centri, esattamente come il tandem del Piacenza Mustacchio – D’Agostino

Arrivano intanto ottime notizie dall’infermeria: Taugourdeau è al 100%, Sbardella, Bertin, Zaffalon e Trombetta recuperano e sono a disposizione

“Diversi calciatori li abbiamo preservati, altri li abbiamo ritrovati completamente. Finalmente dopo diverse gare in emergenza abbiamo la possibilità di scelte in tanti reparti. Recuperiamo praticamente tutta la rosa.”

Anche sugli spalti si preannuncia una gara speciale: saranno 550 i posti del settore ospiti, tutti a disposizione dei tifosi biancorossi che, per il secondo anno consecutivo, potranno entrare gratuitamente allo stadio di Desenzano. Un colpo d’occhio importante che renderà l’atmosfera ancora più calda.

“I nostri tifosi sono sempre tantissimi al di là del costo del biglietto. Da quello che si percepisce -continua Franzini – anche domenica ci sarà tanta gente”

All’andata il Piacenza si impose per 1-0, grazie a un’autorete sfortunata del Desenzano. Il ritorno, però, è tutto da scrivere. In palio c’è la conferma delle ambizioni biancorosse e un segnale forte al campionato: il Piacenza vuole esserci fino in fondo.

La probabile formazione

Piacenza (4-3-1-2). Ribero, Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin, Taugourdeau, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, D’Agostino e Manuzzi. All. Franzini

La prima giornata di ritorno, domenica 4 gennaio, ore 14:30

Cittadella Vis Modena – Correggese

Crema – Lentigione

Imolese – Pistoiese

Rovato – Pro Palazzolo

Sangiuliano – Sasso Marconi

Trevigliese – Sant’Angelo

Tropical Coriano – Tuttocuoio

Pro Sesto – Progresso

La classifica

Lentigione 38; Pro Sesto e Piacenza 35; Desenzano 34; Pistoiese 31; Pro Palazzolo e Cittadella Vis Modena 28; Rovato 25; Sangiuliano 22; Crema 21; Sant’Angelo 20; Progresso 19, Correggese e Sasso Marconi 17; Imolese 16; Trevigliese 14; Tropical Coriano 10; Tuttocuoio 5

