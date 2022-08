Diga del Molato ormai all’asciutto, Veneziani: “Ma in questi mesi ha sostenuto l’intero comparto agricolo”

“In questi mesi ha sostenuto un intero comparto agricolo, pur con un uso centellinato di quel 40% d’acqua che si era accumulato durante un inverno asciutto come non mai”. Così Raffaele Veneziani, direttore del Consorzio di Bonifica, tesse una vera e propria Ode alla diga del Molato. Affida le sue considerazioni ai social network.

“Meravigliosa al punto di essere un vero e proprio monumento all’ingegno dell’uomo, la diga di Molato ha ormai esaurito il suo lavoro in questa maledetta estate di siccità ed eventi estremi. Non resta che una piccola pozza d’acqua di quel che fu il Lago di Trebecco. È la madre della valle, ne è divenuto il simbolo, ne costituisce la speranza di futuro”.

“In questi mesi ha sostenuto un intero comparto agricolo, pur con un uso centellinato di quel 40% d’acqua che si era accumulato durante un inverno asciutto come non mai”.

“In questi mesi ha anche regalato al Tidone 100 litri al secondo di deflusso minimo vitale di cui Madre Natura, quest’anno, non ci aveva fatto dono. Da settimane, infatti, il Tidone è in secca a monte della diga, ma grazie a lei (mi piace parlarne come se fosse davvero donna e madre) nessuno se ne è accorto”.

“Arrivare ogni anno all’ultima goccia è il suo mestiere, certo, ma vederla ormai vuota fa sempre un po’ male a chi le vuole bene, specie quando ciò succede così presto nella stagione estiva. Io, in fondo, le voglio un bene enorme.

Dopo 30 anni e 5 lotti di lavori, però, “la diga”, la sola con l’articolo determinativo davanti, è pronta a tornare al suo antico splendore, e speriamo di portarla a sfioro nella prossima primavera.

È l’incedere del tempo e delle stagioni, è la vita che si rinnova, è il cuore pulsante di una valle.

È l’eredità dei nostri nonni, il presente di noi che siamo di passaggio, sarà la vita in questo territorio per i nostri figli.

Ci rivediamo a primavera, cara diga, ma per il momento grazie una volta ancora.