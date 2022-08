Serie B – Primo colpo della Bakery Piacenza, in biancorosso arriva Alessandro Cecchetti

La Bakery Piacenza comunica di aver raggiunto l’accordo con Alessandro Cecchetti per la nuova stagione di Serie B Old Wild West 2022/2023

Alessandro Cecchetti, pivot romano classe 1991, 2 metri per 115 chili, cresciuto nelle giovanili dell’Eurobasket Roma, è un centro di grande esperienza, nella passata stagione ha vestito la maglia della Civitus Allianz Vicenza. La sua carriera cestistica ha inizio nelle giovanili dell’EBK, terminato il percorso da under, nel 2010, muove i suoi primi passi in serie B con Remet Fossombrone.

L‘esperienza acquisita con la compagine marchigiana gli ha permesso di passare in piazze ancora più importanti. Nel 2011 è la volta di Recanati, il primo tassello di una lunga carriera. Nella stagione successiva Cecchetti è chiamato a vestire la maglia di Latina per poi passare nel 2013 a San Severo, squadra con la quale scenderà in campo nuovamente nel 2016.

Nella stagione 17/18 il centro romano torna a calcare il parquet della Capitale in Serie A2 con la Leonis Roma, per poi completare il campionato in terra sicula con Green Basket Palermo. Un vero highlander di Serie B dopo l’esperienza con la maglia del trifoglio Alessandro, prima di sbarcare a Vicenza nel 2021 passa per Roma, Cassino e Pozzuoli.

Le parole di Simone Zamboni

“Alessandro è stato uno dei primi senior che abbiamo contattato per iniziare la costruzione della squadra. Vanta una lunga esperienza in Serie B, per noi sarà una figura molto importante. Cecchetti è un giocatore di sostanza e di qualità, in un ruolo nel quale non è facile trovare entrambe le caratteristiche. Per questi motivi lo abbiamo voluto fortemente con noi, benvenuto a Piacenza Alessandro!”

Alessandro Cecchetti, primo colpo di mercato biancorosso