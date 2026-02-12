Dipendente comunale a Rivergaro licenziato dopo 38 anni, Ugl: “Pronti a sederci a un tavolo con spirito costruttivo”

“Una mano tesa o un atto dovuto?”. Il sindacato UGL interviene sulla delicata vicenda del geom. Celso Cappucciati, il funzionario storico del Comune di Rivergaro il cui rapporto di lavoro è stato risolto con la delibera di Giunta n. 14 del 9 febbraio.

LA NOTA DELL’UGL

Nonostante la fermezza del provvedimento, i vertici dell’UGL (Autonomie e UTL Piacenza) colgono un segnale importante nelle recenti comunicazioni inviate dal Sindaco Andrea Gatti.

In una nota del 3 febbraio, infatti, il primo cittadino ha interpretato la richiesta sindacale di un tavolo di emergenza come un “incontro finalizzato a definire la controversia”.

“Prendiamo atto di questa apertura – dichiarano i segretari Petillo, De Rosa e Bisagni – e siamo pronti a sederci a un tavolo con spirito costruttivo per trovare una soluzione che tuteli la dignità del lavoratore e la regolarità dell’azione amministrativa”.

L’obiettivo del sindacato è ora quello di trasformare quella disponibilità formale in un confronto reale, mettendo per un attimo da parte la contrapposizione legale per dare spazio alla mediazione. “Chiediamo al Comune di chiarire i termini di questo incontro: la nostra priorità resta la tutela di un dipendente che ha servito l’ente per 38 anni e che oggi attraversa un momento di estrema fragilità”

