Gazzola insieme a Travo per la sicurezza del territorio, la polizia locale unisce le forze

Si è attivata concretamente lo scorso 15 gennaio la convenzione che unisce la Polizia Locale di Gazzola a quella di Travo nella sicurezza del territorio. Firmata alla fine dello scorso anno e valida per un anno con possibilità di rinnovo, la collaborazione prevede che in alcuni giorni della settimana gli agenti dei due Comuni – in organico sono attualmente uno per Comune – si uniscano nel pattugliamento del territorio, permettendo di effettuare servizi impossibili in solitaria, quali ad esempio il controllo su comportamenti pericolosi alla guida o sugli eccessi di velocità con apposita strumentazione.

“La condivisione di uomini e mezzi già in dotazione – commenta il Sindaco di Gazzola, Simone Maserati – permette, senza alcun costo per gli Enti e i cittadini, di essere più efficaci e tempestivi in diverse attività e servizi, dal controllo del traffico, a prevenzione reati, al soccorso ai cittadini, anche grazie alla disponibilità del defibrillatore”.

La convenzione, che non comporta alcun costo per il Comune, prevede per alcuni giorni alla settimana il servizio congiunto degli agenti in alternanza sui due territori comunali territorialmente limitrofi. Nei restanti giorni, invece, ogni agente si dedica al servizio nel Comune di prima assegnazione.

