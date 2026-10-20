Disordini annunciati sui social, vertice in prefettura: indagini sulle chat e controlli nei pressi di scuole e luoghi di aggregazione

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, 20 ottobre 2026, presso la Prefettura di Piacenza, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Patrizia Palmisani.

L’incontro è stato convocato per esaminare con la massima attenzione la situazione generatasi a seguito della diffusione, su diverse chat di messaggistica istantanea e social media, di contenuti relativi a possibili disordini e atti vandalici da parte di gruppi giovanili, con potenziale coinvolgimento anche di alcuni istituti scolastici del territorio.

Vertice sulla sicurezza a Piacenza: presenti Comune, Provincia, scuole e Forze dell’Ordine

Alla riunione hanno preso parte il Sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, il Consigliere provinciale con delega alle politiche giovanili Gabriele Scagnelli, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Piacenza Andrea Grossi. Presenti ovviamente il Questore Gianpaolo Bonafini, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Paolo Leoncini, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Massimo Amadori e il Vicecomandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Vittoria Rossi.

Messaggi su possibili disordini, avviate le indagini per identificare i responsabili

Nel corso del tavolo istituzionale è stato effettuato un approfondito monitoraggio dei messaggi in circolazione e delle dinamiche correlate.

Contestualmente, le Forze dell’Ordine hanno già avviato tempestive attività d’indagine finalizzate all’identificazione dei responsabili e alla verifica dell’effettiva fondatezza dei contenuti veicolati in rete.

Scuole, trasporti e aree commerciali: intensificati i controlli sul territorio

A tutela della tranquillità pubblica e a garanzia della sicurezza degli studenti e dell’intera comunità, il Prefetto ha disposto l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio che sarà operativamente declinata da apposita ordinanza del Questore.

Particolare attenzione sarà rivolta poi ai luoghi di aggregazione giovanile, agli snodi del trasporto pubblico, ai perimetri adiacenti ai plessi scolastici e alle aree commerciali, con presidi mirati e coordinati tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

L’appello della Prefettura: non diffondere notizie non verificate

Si raccomanda alla cittadinanza, alle famiglie e agli studenti di non alimentare la condivisione o diffusione di notizie non verificate e di segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine ogni situazione o comportamento sospetto.

Al riguardo è stata altresì condivisa l’opportunità di sviluppare in favore degli studenti iniziative volte ad un uso corretto e consapevole dei social.

Sicurezza degli studenti, prosegue il coordinamento tra istituzioni e scuole

Restano fermi la piena sinergia istituzionale e lo stretto raccordo tra le Autorità di pubblica sicurezza e il mondo della scuola per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione ed adottare ogni ulteriore misura che dovesse rendersi necessaria.