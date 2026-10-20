Invasione durante Piacenza-Caldiero: solo una multa per i biancorossi. Franzini squalificato una giornata

20 Ottobre 2026 Carlofilippo Vardelli Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
Franzini, mister del Piacenza

Nessuna stangata per il Piacenza Calcio dopo l’episodio che ha portato alla sospensione temporanea della gara con il Caldiero Terme (vinta 3-1). Il Giudice Sportivo ha comminato al club biancorosso un’ammenda di 1.000 euro per l’invasione di campo, nel corso del secondo tempo, da parte di un tifoso riconducibile alla società.

L’episodio ha costretto il direttore di gara a interrompere l’incontro per quattro minuti, rendendo necessario anche l’intervento delle Forze dell’Ordine per ripristinare le condizioni utili alla ripresa del gioco.

Una sanzione economica, dunque, per il Piacenza, senza ulteriori provvedimenti nei confronti della società per quanto riguarda l’episodio contestato. A completare il quadro disciplinare c’è la squalifica di una giornata per mister Franzini.

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