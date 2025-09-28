Dispersi sul monte Penna, scattano i soccorsi per due escursionisti

Dispersi sul monte Penna, salvati sue escursionisti. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri. Erano circa le 15.15 quando si sono attivati i soccorsi per la ricerca sul Monte Penna, al Passo dell’Incisa, per due dispersi residenti a Bobbio. Sul posto i vigili del fuoco di Borgotaro ed il Saer. Inviato elicottero Drago da Genova, che ha localizzato uno dei due e lo ha recuperato con il verricello, accompagnandolo e sbarcandolo a Santa Maria del Taro, al campo sportivo e facendo rientro a Genova.
Il secondo è stato ritrovato in prossimità della macchina dai pompieri e dal SAER ed accompagnato dal parente che si trovava a Santa Maria con i carabinieri. Ha fatto poi rientro a Bobbio con la propria auto.