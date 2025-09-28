Volley, Serie B – Canottieri Ongina cede nel test casalingo contro la Pallavolo Cremonese (1-3)

28 Settembre 2025 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Volley
Primo semaforo rosso di pre-season per la Canottieri Ongina, che venerdì sera a Monticelli ha ceduto il passo nell’allenamento congiunto contro la Pallavolo Cremonese, prossima avversaria nel girone B di serie B maschile.

La squadra di Gabriele Bruni ha offerto un’ottima partenza, culminata nel 25-16 del primo set, poi il test ha preso la corrente verso l’altra riva del Po, sorridendo agli ospiti nei restanti tre parziali.

Per i gialloneri, il quarto appuntamento del pre-campionato sarà mercoledì alle 19,30 (orario di inizio riscaldamento) al palazzetto di via Edison a Monticelli contro Busseto (serie C).

