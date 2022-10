Provincia, distribuite le deleghe: “Proseguire con il lavoro di squadra”

Con Decreto firmato in data odierna, il Presidente della Provincia di Piacenza, Monica Patelli, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell’Ente, ha nominato Patrizia Calza Vicepresidente e disposto ufficialmente l’assegnazione delle deleghe ai Consiglieri Provinciali.

“Augurando buon lavoro a tutti i Consiglieri – commenta Patelli – desidero sottolineare la volontà di proseguire nel lavoro in squadra, al di là delle appartenenze politiche, con la collaborazione di tutti i consiglieri provinciali, delegati e non, per continuare nell’importante lavoro che sta realizzando l’Amministrazione Provinciale in tutti gli ambiti di competenza”.

Di seguito i Consiglieri delegati e le rispettive deleghe assegnate.

Patrizia Calza: Vice Presidente con delega a Edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio, attività di supporto ai Comuni

Lodovico Albasi : Viabilità, Trasporto pubblico locale e mobilità, Rapporti con Anas per S.S. 45

Claudia Ferrari: Pianificazione territoriale, Pari opportunità, Politiche giovanili

Restano in capo al Presidente Monica Patelli le materie non delegate.