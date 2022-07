Da giorni creava problemi per le vie del centro storico, per l’uomo scatta il “divieto di accesso alle aree urbane”. Risse tra clienti: due locali chiusi

Risse tra clienti, due esercizi chiusi temporaneamente dalla questura. Si tratta di un bar a Carpaneto (sospeso per tre giorni) e un bar di Piacenza, zona PEEP, (sospeso per cinque). Inoltre per un uomo è stato emesso il provvedimento chiamato DACUR (divieto d’accesso alle aree urbane): si tratta di un soggetto che negli ultimi giorni si è reso protagonista di diversi episodi che hanno richiesto numerosi interventi da parte della polizia, dei carabinieri e della polizia locale. Infine sono stati emessi cinque avvisi orali a carico di altrettanti pregiudicati residenti in tutta la provincia.