La lettera dei Si Cobas: “Cittadini italiani e stranieri, appoggiate i sindacati di base per continuare a sperare in un futuro migliore”

“Chiediamo a tutti i cittadini italiani e immigrati di Piacenza e di tutta Italia di appoggiare i sindacati di base, perché se distruggono la forza del sindacato di base in uno stato fortemente padronale e capitalista distruggeranno qualsiasi speranza di un futuro migliore”. Così il sindacato Si Cobas si rivolge ai cittadini dopo l’inchiesta che ha visto arrestati alcuni dirigenti del sindacato stesso e del sindacato USB.

La nota del sindacato SI Cobas

Ad oggi i sindacati di base ricevono repressione continua da parte della questura di Piacenza, violando la loro privacy, presentandosi negli uffici del Si.Cobas, mentre i sindacalisti prestavano la loro attività sindacale nei magazzini.

Tutto questo con l’unico assurdo fine di poter dimostrare di aver eliminato la criminalità da Piacenza e l’irregolarità che è presente in tutto il settore logistico piacentino.

È bene pero ricordare che da 12 anni il sindacato di base presenta denunce alle autorità competenti per caporalato, evasione fiscale, evasione contributiva ed infine le differenze economiche retributive, tutto questo avveniva da oltre 20 anni a Piacenza, anni in cui i datori di lavoro e le grandi multinazionali hanno evaso milioni di euro che sarebbero dovuti finire nelle casse dello stato, prima che il sindacato intervenisse!!!

I lavoratori e il sindacato si domandano il motivo per la quale non ci sia mai stata nessuna “mega Inchiesta” per questi furti, minimamente paragonabile a quella che stanno subendo i sindacati di base.

Per nessuna azienda o multinazionale è mai stato previsto un programma di 6 anni di intercettazioni, che di fatto violano la privacy che ogni cittadino avrebbe diritto di tutelare.

Inoltre la procura ha aperto l’inchiesta su 2 organizzazioni sindacali in unico atto di inchiesta, per poter strumentalizzare una fantomatica faida, cercando di fatto di metterle una contro l’altra e condannandole mediaticamente e con procedimenti invasivi e lesivi della libertà come gli arresti domiciliari e le misure cautelari ancor prima di venir processate.

Veramente ridicolo e il fatto che vengano addirittura chiesti gli scontrini di 4 anni fa relativi gli esborsi economici dalle casse del sindacato per l’utilizzo di treni, autobus, macchine e gli aerei utilizzati per fare attività sindacale!!

Le aziende possono evadere milioni di euro, mentre a le organizzazioni sindacali vengono fatte inchieste sugli scontrini e le fatture sui mezzi di trasporto!!!

Tutto questo ci porta solamente a pensare che stiamo pagando il prezzo di aver attaccato le multinazionali e le sue cooperative appaltanti che rubavano da decenni sulle spalle dei lavoratori e dalle casse dello stato!!

I sindacalisti indagati invece di essere premiati per aver fatto pervenire milioni di euro indebitamente rubati, nelle casse dello stato ed aver ridato la dignità ai lavoratori, vengono invece indagati con spese di milioni di euro di soldi pubblici per fantasiose inchieste.

Chiediamo a tutti i cittadini italiani e immigrati di Piacenza e di tutta Italia di appoggiare i sindacati di base, perché se distruggono la forza del sindacato di base in uno stato fortemente padronale e capitalista distruggeranno qualsiasi speranza di un futuro migliore.