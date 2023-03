Don Coluccia a Piacenza, il prete che lotta contro la malavita l’8 marzo al Romagnosi e a Palazzo Gotico

Don Coluccia, il prete che vive scorta e lotta contro la malavita l’8 marzo a Piacenza.

Tappa a Piacenza, mercoledì 8 marzo, per don Antonio Coluccia, il sacerdote che vive sotto scorta per la sua azione di contrasto allo spaccio e alla malavita nella periferia di Roma. Al mattino dalle ore 11 alle 13 incontra gli studenti dell’Istituto Romagnosi, mentre alle 17 è protagonista di un incontro pubblico nel salone monumentale di Palazzo Gotico, promosso in collaborazione con il Comune e la diocesi di Piacenza-Bobbio sul tema “Il territorio, la legalità, l’impegno cristiano”.

Fondatore dell’Opera Don Giustino Onlus, dal quartiere San Basilio don Coluccia svolge la sua missione nelle periferie della capitale.

“Don Coluccia – spiega il dott. Massimo Magnaschi, direttore dell’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro – denuncia l’opera che la criminalità porta avanti soprattutto nelle periferie a danno delle nuove generazioni. Le condizioni di difficoltà socio-economica possono diventare un terreno favorevole per la diffusione della malavita soprattutto a motivo della spaccio di droga”.

“L’impegno di don Coluccia – precisa – vuole offrire ai giovani nuove prospettive di vita. La sua è una sollecitazione rivolta in primo luogo alla comunità cristiana e a tutto il mondo adulto perché non sia indifferente di fronte a questo problema ma se ne faccia carico per avviare una seria riflessione. La sua opera accende perciò i riflettori sulla fragilità dei territori più evidente nei grandi contesti urbani, ma anche Piacenza non è immune da questo”.