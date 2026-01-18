Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart  raccontato dagli studenti del Liceo Respighi, il 20 gennaio nel foyer del Teatro Municipale

È uno dei titoli più celebri della storia dell’opera, un personaggio che ha attraversato i secoli tra letteratura e teatro senza perdere la sua modernità: Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart sarà raccontato attraverso lo sguardo e la creatività degli studenti del Liceo Respighi di Piacenza.

Don Giovanni di Mozart raccontato dagli studenti del Liceo Respighi

Martedì 20 gennaio alle 18, nel foyer del Teatro Municipale a ingresso libero, è in programma il secondo appuntamento di #AperiOpera, rassegna giunta quest’anno alla settima edizione che mette al centro i giovani e affida loro il compito di presentare le opere in cartellone per la Stagione Lirica del Teatro Municipale, realizzata grazie alla collaborazione tra Liceo Respighi e Fondazione Teatri di Piacenza.

Dopo aver presentato un’originale versione di Stiffelio di Verdi per l’inaugurazione della Stagione, sempre sotto la guida delle docenti Elena Metti e Arianna Gazzola e accompagnati al pianoforte dal maestro Corrado Pozzoli, i ragazzi si metteranno ora alla prova con il Don Giovanni mozartiano, che andrà in scena venerdì 23 e domenica 25 al Municipale.

A vestire i panni di Don Giovanni, Leporello, Donna Anna, Don Ottavio, Donna Elvira, Masetto, Zerlina e del Commendatore, saranno Adele Agosti, Emma Agosti, Tommaso Albano, Andrea Anceschi, Matilde Braghieri, Angelo Caronia, Daniela Cipri, Bianca Maria Ferrandi, Laura Maggi.

Dalla trama del libretto creato da Lorenzo Da Ponte, che i ragazzi interpreteranno in un’originale riscrittura scenica, fino alla recitazione e alla musica, gli studenti saranno chiamati ad allestire con passione e impegno un vero e proprio spettacolo che coinvolge più discipline.

#AperiOpera proseguirà poi il 15 aprile con l’appuntamento dedicato a un’altra celebre e amatissima opera come Carmen di Bizet, a conclusione della rassegna.

