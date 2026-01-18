Serie B – Fiorenzuola torna alla vittoria con un grande squillo: contro Orzinuovi è 71-63

I Fiorenzuola Bees ospitano una delle prime forze del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026, la Logiman Orzinuovi di coach Gabrielli, con una decisa volontà di ritrovare una vittoria che manca ormai da 8 partite consecutive.

La cronaca

Ambrosetti accende la miccia per i Bees dopo due minuti di intensità ma pochi canestri, ma a lui risponde da subito Cacace con il long two fuori equilibrio.

De Zardo dal mid range tiene avanti una buona Fiorenzuola al 5’ (8-7), con Ceparano che inventa il passaggio schiacciato per Biorac nel cuore dell’area, con il tap in del lungo Bees che vale altri due punti.

Biorac al centro dell’area realizza ancora il canestro con fallo subito per il 13-8 al 7’, con la difesa Bees che si rivela decisiva nel primo parziale. Orzinuovi prova a trovare punti dalla panchina per tenere il contatto con il match, ma 6 palle perse nei primi 9 minuti la costringono a punteggio basso nel primo parziale. 15-10 a fine primo quarto.

Gnecchi sfrutta l’assist di Chaves in apertura di secondo parziale per inchiodare la schiacciata dal -3, ma Korsunov risponde con la tripla dall’angolo al 14’ per il 20-15. Ceparano lo imita incendiando il PalArquato sul massimo vantaggio di +8, con Korsunov che fa allungare ancora di più la band di Del Re. 30-15 al 17’.

Oxilia cerca di bloccare la ferita in casa Orzinuovi, ma Ambrosetti è in grande serata e risponde immediatamente. 32-19 al 19’. Sui Bees gravano 12 palle perse nella prima metà di partita, con Orzinuovi che rientra sotto la doppia cifra di svantaggio grazie a 3 punti di Venturoli. 32-23 e timeout Fiorenzuola a 20 secondi dalla fine del tempo.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi Oxilia cerca di dare gas ad Orzinuovi, ma Crespi a rimbalzo offensive realizza i suoi primi punti di partita con il tap in vincente al 22’. 36-25. Chaves da dentro l’area apre un minibreak da 0-4 per gli ospiti, break che lo stesso playmaker apre ancor di più con la tripla in semi transizione per il -4 e timeout coach Del Re al 25’. 36-32.

La musica non sembra cambiare in uscita dal minuto di sospensione, con ancora Chaves che da 3 punti fa tornare in un amen Orzinuovi fino al -1. 36-35. Crespi con 4 punti consecutivi da fiato ai Bees, ma Venturoli con la tripla in transizione accende una gara totalmente vibrante. 40-38 Bees al 28’.

De Zardo e Korsunov chiudono il terzo parziale con un altro piccolo strappo Bees che consente il +6 all’ultimo intervallo. 46-40. I Bees inaugurano l’ultimo parziale con i 5 punti di capitan Bottioni che aprono nuovamente il gap sul 53-40 e costringono la panchina di Orzinuovi al timeout immediato al 32’. 53-40.

Venturoli di bravura e furbizia si conquista 3 liberi per il 53-45, ma Biorac dal piazzato conferma un’ottima prestazione personale e fa tornare alla doppia cifra di vantaggio Fiorenzuola. Un’altra tripla di capitan Bottioni è l’ascia con cui Fiorenzuola si presenta agli ultimi 5 minuti di gioco sul +13 (62-49).

Orzinuovi non intende mollare e con I liberi di Giacomini e Caversazio ritorna a -9 (62-53 al 37’), con Venturoli che dall’angolo spara la tripla del -6 al 37’. 62-56 e timeout Fiorenzuola.

Ceparano e Bottioni confezionano il nuovo +10 Bees, con lo striscione del traguardo sempre più vicino. Orzinuovi prova un ultimo colpo di coda con un creativo antisportivo fischiato a Ceparano (69-60 a 30 secondi dal termine), ma il finale è tutto dei Bees. Finisce 71-63 per Fiorenzuola.

Fiorenzuola Bees vs Logiman Orzinuovi 71-63

(15-10; 32-23; 46-40)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs; Biorac 13; Obljubech 2; Bara ne; Bottioni 14; Korsunov 8; De Zardo 9; Re; Ceparano 7; Camara ne; Crespi 11; Ambrosetti 7. All. Del Re

Logiman Orzinuovi: Venturoli 12; Chaves 12; Giacomini 5; Gnecchi 8; Oxilia 5; Barbuto ne; Caversazio 8; Stefani 2; Zilli 3; Cacace 6; Cappelletti 2. All. Gabrielli

