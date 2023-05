Torna il 6 maggio “Dona una spesa”, CSV e Conad insieme per aiutare le famiglie in difficoltà

Sabato 6 maggio, torna l’iniziativa di raccolta di prodotti per le famiglie in difficoltà “DONA UNA SPESA”, organizzata da Conad Centro Nord e CSV EMILIA. Anche i volontari di Emporio Solidale Piacenza saranno presenti per tutta la giornata presso alcuni punti vendita della città e della provincia. Gli operatori saranno pronti ad accogliere i clienti Conad con un sorriso, per presentare il progetto e illustrare i prodotti di cui si sente maggiore bisogno.

Chi desidera può contribuire alla raccolta, facendo la spesa in quella giornata e donando alcuni prodotti, che presto andranno a riempire gli scaffali del nostro supermercato.

Solo a Piacenza e provincia lo scorso anno l’iniziativa ha permesso di raccogliere 11 mila chili di prodotti. Dal 2020 sono stati raccolti oltre 32 mila chili di beni di prima necessità.

Conad Centro Nord fornirà un ulteriore prezioso contributo , che amplierà non poco la portata dell’iniziativa. In occasione dei 60 anni dalla nascita, infatti, il gruppo donerà 60 mila euro a tutte le associazioni coinvolte nella raccolta alimentare. Fondi per acquistare beni di prima necessità per celebrare la ricorrenza.

“Ringraziamo come sempre CSV per la preziosa collaborazione e tutti i volontari che ci aiuteranno a raccogliere prodotti di prima necessità per i più fragili. Siamo partiti 10 anni fa da Parma per poi estendere questo modello virtuoso a tutta l’Emilia e alla Lombardia, raccogliendo 518 tonnellate di prodotti, ne siamo orgogliosi“, commenta Elena Soressi, socia imprenditrice di Conad Centro Nord.

“Siamo molto contenti che anche quest’anno l’iniziativa possa essere concretizzata“, commenta Laura Bocciarelli, vicepresidente CSV Emilia. “Per dare una risposta a questi bisogni è sempre più importante la rete e il lavoro di squadra“.