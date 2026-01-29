Donazione dalla Pro Loco di Gragnano a Pediatria e neonatologia

Il legame tra comunità, territorio e azienda ospedaliera è oggi sempre più stretto e rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare l’operato della sanità locale. Un rapporto basato su fiducia, partecipazione e responsabilità condivisa accompagna il lavoro quotidiano dei professionisti sanitari e ne sostiene la qualità.

In questo contesto si inserisce la donazione della Pro Loco di Gragnano, con il supporto de Il Pellicano Piacenza onlus, guidato da Maria Angela Spezia, a favore dell’Azienda Usl e in particolare dei reparti di Pediatria e neonatologia, diretti dal professor Giacomo Biasucci. Un gesto concreto che testimonia la vicinanza della comunità al proprio presidio sanitario e rafforza il senso di appartenenza e di sostegno reciproco.

Il rapporto tra chi eroga i servizi sanitari e la comunità che li riceve è diretto e dinamico: l’ospedale rappresenta un punto di riferimento per il territorio, così come il territorio diventa parte attiva nel sostenerne la missione di cura. È in questa collaborazione che si consolida una sanità realmente integrata nella comunità, rendendo l’ospedale un patrimonio condiviso e un riferimento per l’intero territorio.

«Siamo orgogliosi anche quest’anno di essere vicini a Pediatria e neonatologia – ha sottolineato il presidente della Pro Loco di Gragnano, Giuseppe Ghezzi, accompagnato dalla vicepresidente Denise Carini in occasione della consegna dell’assegno con i fondi raccolti durante la festa della torta Spisigona –. Per noi è diventata ormai una tradizione devolvere il ricavato delle nostre iniziative al reparto guidato dal professor Biasucci: crediamo fortemente nel supporto al mondo dell’infanzia».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy