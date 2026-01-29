Donazione dalla Pro Loco di Gragnano a Pediatria e neonatologia

Il legame tra comunità, territorio e azienda ospedaliera è oggi sempre più stretto e rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare l’operato della sanità locale. Un rapporto basato su fiducia, partecipazione e responsabilità condivisa accompagna il lavoro quotidiano dei professionisti sanitari e ne sostiene la qualità.
In questo contesto si inserisce la donazione della Pro Loco di Gragnano, con il supporto de Il Pellicano Piacenza onlus, guidato da Maria Angela Spezia, a favore dell’Azienda Usl e in particolare dei reparti di Pediatria e neonatologia, diretti dal professor Giacomo Biasucci. Un gesto concreto che testimonia la vicinanza della comunità al proprio presidio sanitario e rafforza il senso di appartenenza e di sostegno reciproco.
Il rapporto tra chi eroga i servizi sanitari e la comunità che li riceve è diretto e dinamico: l’ospedale rappresenta un punto di riferimento per il territorio, così come il territorio diventa parte attiva nel sostenerne la missione di cura. È in questa collaborazione che si consolida una sanità realmente integrata nella comunità, rendendo l’ospedale un patrimonio condiviso e un riferimento per l’intero territorio.
«Siamo orgogliosi anche quest’anno di essere vicini a Pediatria e neonatologia – ha sottolineato il presidente della Pro Loco di Gragnano, Giuseppe Ghezzi, accompagnato dalla vicepresidente Denise Carini in occasione della consegna dell’assegno con i fondi raccolti durante la festa della torta Spisigona –. Per noi è diventata ormai una tradizione devolvere il ricavato delle nostre iniziative al reparto guidato dal professor Biasucci: crediamo fortemente nel supporto al mondo dell’infanzia».