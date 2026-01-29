Nuoto – Pioggia di medaglie per i Master della Vittorino da Feltre tra Chiavari, Brescia e Maranello

Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Vittorino da Feltre. Gli atleti della squadra Master di nuoto, allenati da Cristiano Zappa, hanno infatti collezionato, gareggiando a Chiavari, Brescia e Maranello, un totale di trentasette medaglie: quattordici d’oro, quindici d’argento e otto di bronzo.

A Chiavari, sono saliti sul primo gradino del podio Riccardo Pennini (M30) che ha vinto le gare dei 100 stile libero (55”,50 il suo crono) e dei 50 dorso (30”,57), Laura Carabia (M35), prima nei 100 dorso (1’19”,67) e seconda nei 50 stile libero (33”,61), Mara Ferri (M45) che ha vinto i 100 misti (1’24”,55) con l’argento nei 50 rana (42”,60) e il bronzo nei 50 stile libero (34”,49), Maria Teresa Lambri (M60), prima nei 100 rana (1’59”,21), seconda nei 50 rana (54”,06) e terza nei 100 dorso (2’05”,05), Elena Monti (M65), prima nei 100 rana (3’21”,78) e seconda nei 100 stile libero (3’02”,06), Ambra Nicolini (M30), oro nei 100 rana (1’25”,17) e argento nei 100 misti (1’18”,14), Elena Vezzulli (M65), prima nei 100 stile libero (1’58”,46) e seconda nei 200 stile libero (4’17”,97), Michele Orsi (M30), primo nei 100 dorso (1’17”,06) e secondo nei 50 dorso (35”,63), Valeria Dall’Ospedale (M25), prima nei 50 dorso (50”,28) e seconda nei 100 rana (1’54”,40), Carlotta Lucchini (M45), vincitrice dei 200 stile libero (2’51”,56) e argento nei 100 dorso (1’32”,29) e Daniela Tacchinardi (M60) oro nei 50 farfalla (59”,94).

Sul secondo gradino del podio sono saliti Andrea Alborghetti (M50) con l’argento vinto nei 50 farfalla (34”,20), Simone Altobelli (M30), argento sia nei 50 stile libero (33”,61) sia nei 100 farfalla (1’18”,82), Maurizio Mera (M55), argento nei 50 dorso (40”,48), Tania Molinari (M25), seconda nei 100 dorso (1’23”,46) e Nicola Tagliaferri (M65), argento nei 50 dorso (57”,55). Medaglia di bronzo, infine, per Patrizia Regondi (M55) nei 100 stile libero (1’32”,54), nei 200 stile libero (3’21”,83) e nei 100 rana (2’06”,05) e per Monica Giarola (M55) nei 50 rana (51”,93).

A Brescia, invece, oro per Rachele Regattieri (M20) nei 100 dorso (1’07”,06), e argento per Beatrice Melucci (M20) nei 400 stile libero (5’21”,48) e per Marco Zuffi (M50) nei 400 stile (6’02”,52).

Nella gara di Maranello, infine, un oro e un bronzo per Paolo Molinari (M45), primo nei 100 rana (1’22”,84) e terzo nei 100 stile (1’08”15).

