Donazione di organi, in calo i consensi. AIDO Piacenza: “Serve più sensibilizzazione sul tema, il 5 febbraio incontro con i Sindaci” – AUDIO

Donazione di organi, in calo i consensi. AIDO Piacenza: “Serve maggior sensibilizzazione su questo tema”.

Nel 2025 si sono registrati in Italia, con dati simili nel piacentino, numeri in crescita riguardo le opposizioni al consenso per la donazione degli organi, al momento in cui in comune si richiede il rinnovo della carta di identità.

Questa situazione determina quindi un aumento significativo del tempo di attesa per le 8.000 persone che aspettano il trapianto di un organo, tenendo presente che proprio per la carenza di organi disponibili ogni anno circa 300 persone perdono la vita.

Come mai si sta vivendo questo calo di consensi?

Perché non c’è informazione – spiega Gianfranco Antonelli Presidente di AIDO Piacenza – noi dobbiamo amplificare la sensibilizzazione su questo tema. Deve arrivare un messaggio chiaro: quando uno è morto è morto. Qui si parla solo di morte celebrale, non di altro. Tra l’altro in Italia siamo i più garantisti nel mondo perché dopo l’accertamento di morte celebrale c’è un pool di tre medici che per sei ore monitorano tutto l’andamento del corpo. Il prelievo degli organi viene fatto quando non c’è più vita sicura.

Consapevoli che molte di queste opposizioni dipendono da una scarsa o cattiva informazione sull’argomento, la sezione AIDO provinciale di Piacenza (con il presidente Gianfranco Antonelli) ha organizzato, in collaborazione con l’Amministrazione provinciale, uno specifico incontro con tutti i sindaci piacentini per evidenziare il ruolo delle amministrazioni locali e dei relativi uffici anagrafe per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una scelta consapevole che può ridare la vita a tanti pazienti.

L’incontro, è in programma giovedì 5 febbraio alle ore 11.00 alla sala consiliare della provincia di Via Garibaldi

Consegneremo ai Sindaci i Roll Up informativi, donati dai Lyons di Castel San Giovanni, e dedicati alla sensibilizzazione al “Sì” al dono in occasione del rinnovo della carta d’identità, da collocare, preferibilmente, nelle adiacenze degli uffici dell’anagrafe.Nell’occasione sarà presentato il cortometraggio “Briciole al cielo” realizzato dal regista Gian Francesco Tiramani con il Cineclub G. Cattivelli di Piacenza che AIDO nazionale ha scelto per la campagna di sensibilizzazione in tutta Italia.

