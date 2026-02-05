Mangia Studia Ama, in scena il laboratorio teatrale degli studenti del Respighi il 6 febbraio

La prima Satira di Ariosto racconta la rottura tra l’autore e il cardinale Ippolito d’Este, in seguito al rifiuto del poeta di seguire l’ecclesiastico in Ungheria, nella diocesi di Agria. Ma che cosa può succedere se un gruppo di ragazzi e ragazze decide di “rileggere” il testo ariostesco alla luce dell’esperienza scolastica utilizzando i linguaggi del teatro? È quello che fa la classe 4L del Liceo “Respighi” di Piacenza che venerdì 6 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Filodrammatici sarà protagonista di “MANGIA STUDIA AMA (è soltanto una satira)”, restituzione finale di un laboratorio teatrale intensivo di Teatro Gioco Vita condotto da Nicola Cavallari.

Il progetto, nato dalla consolidata collaborazione tra l’Istituto guidato da Elisabetta Ghiretti e il Centro di produzione teatrale diretto da Diego e Jacopo Maj, vede la classe 4L al lavoro presso il Teatro Filodrammatici il 4, 5 e 6 febbraio per una tre giorni di laboratorio, reso possibile grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, nell’ambito dei programmi di “InFormazione Teatrale” realizzati in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita.

“MANGIA STUDIA AMA (è soltanto una satira)” è una creazione collettiva della classe con la supervisione artistica di Nicola Cavallari. In scena Alessandro Berni, Andrea Carseni, Andrea Cecere, Leonardo Dal Capo, Leonardo Dallavalle, Andrea De Siano, Marco Demuru, Annachiara Emeri, Alice Favari, Laura Gandolfi, Matteo Ghigini, Giorgia Grazio, Sama Ashraf Khatab, Marianna Manca, Isacco Manini, Shakira Marzaroli, Francesco Montenet, Sebastiano Orsi, Agata Perazzoli, Davide Resmini, Leonardo Rossi, Riccardo Scotti, Daniele Tanzariello, Ermal Xibraku, Nicolò Zampaglione.

La parte tecnica è curata da Daniele Princi (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista).

In questo percorso teatrale la classe 4L è seguita dalla professoressa Emanuela Sindaco, anche referente per le attività teatrali dell’istituto, con la partecipazione e collaborazione di tutti gli insegnanti della classe.

Ispirandosi alla satira prima di Ariosto, le ragazze e i ragazzi della 4L faranno riemergere i loro ricordi legati alle giornate scolastiche tra adulazioni, giustificazioni fantasiose ed espedienti per sopravvivere alle fatiche dei rituali della vita a scuola.

Ariosto scrive la satira nel 1517 in occasione del trasferimento del cardinale Ippolito d’Este a Eger ( Agria). La satira vuole essere un’ironica giustificazione da parte dell’autore del suo rifiuto a seguire il suo signore fino nella ghiacciata Ungheria: il viaggio causerebbe la sua morte, visto che il paese balcanico viene collocato da Ariosto come vicino al “polo”.

Ludovico Ariosto mette in luce la triste condizione dei cortigiani, costretti ad adulare i potenti e a soddisfare le loro assurde richieste per mancanza di denaro e denuncia la condizione disagiata dei letterati, le cui opere non vengono sempre apprezzate dai signori, nemmeno quando ne cantano le lodi.

Quindi…

Tra palestre ghiacciate, compagni “lecchini” e professori che danno l’impressione di essere emersi da qualche girone infernale, i poveri studenti rischiano la vita ogni giorno. Ma alla fine, non c’è da preoccuparsi. In fondo… è soltanto una satira!

Teatro Filodrammatici di Piacenza – Pre/Visioni

Venerdì 6 febbraio 2026 – ore 20.30

Liceo “Respighi” | Teatro Gioco Vita

MANGIA STUDIA AMA (è soltanto una satira)

restituzione finale del laboratorio teatrale intensivo con la classe 4L del Liceo “Respighi” di Piacenza

a cura di Nicola Cavallari

con Alessandro Berni, Andrea Carseni, Andrea Cecere, Leonardo Dal Capo, Leonardo Dallavalle,

Andrea De Siano, Marco Demuru, Annachiara Emeri, Alice Favari, Laura Gandolfi, Matteo Ghigini,

Giorgia Grazio, Sama Ashraf Khatab, Marianna Manca, Isacco Manini, Shakira Marzaroli,

Francesco Montenet, Sebastiano Orsi, Agata Perazzoli, Davide Resmini, Leonardo Rossi,

Riccardo Scotti, Daniele Tanzariello, Ermal Xibraku, Nicolò Zampaglione

staff tecnico Daniele Princi (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista)

un grazie particolare per la collaborazione alla dirigente scolastica del Liceo “Respighi”

professoressa Elisabetta Ghiretti, alla referente per le attività teatrali dell’istituto professoressa Emanuela Sindaco e a tutti gli insegnanti della classe 4L

Biglietti e Informazioni

TEATRO FILODRAMMATICI via Santa Franca 33 – Piacenza – tel. 0523.315578

Biglietti posto unico euro 5 / ridotto di cortesia euro 1 – Prevendita presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita; la sera dello spettacolo la biglietteria è attiva al Teatro Filodrammatici dalle ore 19.30.

Info e biglietteria (martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16): TEATRO GIOCO VITA – via San Siro, 9 – 29121 Piacenza tel. 0523.315578 info@teatrogiocovita.it

