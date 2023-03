Donna cade e si ferisce tra i boschi della Pietra Parcellara, difficili i soccorsi – FOTO

Cade e si ferisce durante un’escursione tra i boschi della Pietra Parcellara. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Una donna stava passeggiando lungo un sentiero quando, per motivi da chiarire, è caduta riportando una seria lesione alla caviglia. Il marito, che era con lei, ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino: insieme hanno immobilizzato la malcapitata assicurandola su una barella, poi l’hanno condotta in strada e da lì affidata alle cure del 118. Un intervento molto complesso ma fortunatamente la donna non è in gravi condizioni ed è stata trasportata al pronto soccorso di Piacenza.