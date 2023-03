Rugby – Il Piacenza vince il torneo Flag dell’ISII Marconi-Da-Vinci

Giovedì scorso, al Centro Sportivo Mazzoni, abbiamo assistito al riuscitissimo torneo di Rugby Flag

delle classi prime dell’istituto ISII Marconi-Da Vinci, una bellissima iniziativa a conclusione di

quattro interventi per classe programmati a partire dal 30 gennaio scorso. Emozionante vedere i

circa 150 ragazzi/e delle 18 classi coinvolte confrontarsi e divertirsi sul campo in un momento in

cui il nostro rugby ha bisogno come l’ossigeno di entusiasmo e nuove forze! A coronamento della

giornata l’immancabile terzo tempo per tutti.

All’evento hanno partecipato il Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna Giacomo

Berdondini, sempre molto attento alle iniziative ed ai segnali che arrivano dai club di appartenenza

e dal movimento rugbystico in generale, e l’assessore allo Sport Mario Dadati che ha sottolineato

l’importanza della collaborazione tra il mondo della scuola e il tessuto sportivo locale sostenendo,

inoltre, che progetti come questo siano senza dubbio modelli da seguire.