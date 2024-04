Due bilance per la valutazione dei neonati, importante dono della Pro Loco di Gragnano a Pediatria

Sono già operative le due bilance che la Pro loco di Gragnano ha donato a Pediatria e Neonatologia di Piacenza, reparto diretto dal professor Giacomo Biasucci.

La prima è dedicata ai neonati e ha un sistema di doppia pesata; la seconda, con statimetro, permette di valutare anche la massa corporea.

“Due strumenti molto utili per le nostre esigenze – ha sottolineato Carlotta Granata, coordinatore di Pediatria affiancata da Benedetta Mazzone – che ci consentono di migliorare il nostro servizio. In particolare la bilancia per neonati ha la funzione della doppia pesata, fondamentale per valutare e verificare quanto nutrimento assume il bambino durante la poppata. Siamo molto grati alla Pro logo di Gragnano che ancora una volta ha supportato il nostro reparto con grande generosità”

“Questa, come le passate donazioni – ha quindi aggiunto Giuseppe Ghezzi, presidente della Pro loco di Gragnano affiancato dalla vice presidente Denise Carini – sono l’espressione dell’impegno e della generosità dei nostri sostenitori che, anche in questa occasione, hanno dimostrato la loro essenza. Abbiamo lavorato con le coordinatrici del reparto per scegliere lo strumento che maggiormente fosse utile e la scelta è ricaduta su questi dispositivi. Siamo molto orgogliosi di rappresentare oggi tutti quanti hanno rese possibile questa donazione”.