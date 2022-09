DonoDay dell’Università Cattolica, una settimana di incontri per sensibilizzare al valore del donare e del donarsi

Si torna a celebrare il dono all’Università Cattolica di Piacenza.

L’edizione 2022 si apre con la mostra Bambini invisibili il 3 ottobre alle 14.00 in Sala Piana, mentre il primo incontro plenario è fissato il 4 ottobre alle 10.30, in Sala Piana, quando interverrà Mattia Cignolo del Servizio Missionario Giovani su “Un arsenale di pace: l’esperienza del Sermig di Tornio”.

Durante la settimana si snoccioleranno oltre 40 incontri tra Piacenza e Cremona, in cui docenti e testimonial declineranno il tema del donare sotto il profilo formativo, giuridico ed economico. Mercoledì 5 ottobre alle 20.30, ad esempio, il collegio S. Isidoro ospiterà la testimonianza degli studenti dell’Università Cattolica che, anche a seguito della sensibilizzazione favorita dalla giornata del dono, hanno sperimentato occasioni di volontariato in questi anni. Il 6 ottobre, alle 13.40, sarà celebrato il dono con la Santa Messa nella cappella dell’Università, mentre venerdì 7 ottobre alle 11.45 in auditorium Mazzocchi, si rifletterà su come trasformare il dolore in dono con la testimonianza della mamma di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni.

Sempre il 7 ottobre, alle 12.45, si terrà l’inaugurazione del sesto filare del frutteto della sede di Piacenza, a chiusura simbolica di una serie di appuntamenti che si inseriscono nelle iniziative del #Donoday2022, la giornata nazionale dedicata a chi fa del dono una pratica quotidiana.