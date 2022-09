Biglietti omaggio Mi Piace Crea. A Piacenza Expo l’1 e 2 ottobre

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi alla fiera “Mi piace Crea” in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 a Piacenza Expo.

Piacenza Expo si raggiunge facilmente in 2 minuti dal casello autostradale di Piacenza Sud.

Mi Piace Crea

l’officina della creatività

Piacenza Expo (Pc)

sabato 1 e domenica 2 ottobre

“Mi Piace Crea”, a Piacenza Expo il nuovo evento dedicato all’artigianato e alla creatività hand made

MI PIACE CREA – L’officina della creatività

SABATO 1 OTTOBRE: 9.30 -18.00

DOMENICA 2 OTTOBRE: 9.30 -17.30

Mi Piace Crea è una fiera interamente dedicata alla creatività artigianale, dove scoprire segreti e nuovi prodotti ed è in programma l’1 e il 2 ottobre 2022 a Piacenza Expo.

Un grande spazio di oltre 6.000 metri quadrati che ospiterà le poliedriche espressioni della creatività e dell’artigianato a trecentosessanta gradi. Una vetrina espositiva che fa il suo esordio nel quartiere fieristico di Piacenza, snodo strategico per il nord Italia.

Le proposte sono molteplici: stand espositivi di piccoli artigiani, artisti e commercianti, workshop per adulti, laboratori creativi per bambini passando attraverso affascinanti mostre di artisti di fama internazionale.

A Mi Piace Crea sarà possibile percorrere le affascinanti strade del “fatto con le mani”, frutto di competenze e capacità tramandate, innovazioni applicate, e un di un sempre rinnovato, profondamente umano, desiderio di realizzare le cose da sé.